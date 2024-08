Ausstellung in Monheim Auf der „MS Wissenschaft“ dreht sich alles um die Freiheit

Benedikt ist mit seiner Familie schon zum zweiten Mal auf der „MS Wissenschaft“ zu Gast. Doch er wirkt so fasziniert, als wäre er das erste Mal hier. Besonders begeistert ist er von einem Autosimulator. „Zuerst muss ich noch alles selber steuern, aber nach etwas Zeit fährt das Auto ganz von alleine.“ Der Simulator soll den Unterschied zwischen herkömmlichen und autonomen Fahrzeugen zeigen und ist eines der rund 30 wissenschaftlichen Ausstellungsstücken auf dem Schiff. Dabei klärt der Simulator sowohl über Chancen als auch über Probleme von selbstfahrenden Autos auf. Daneben befindet sich ein Touchscreen, auf welchem die Besucher aufgefordert werden, abzuwägen, welche Entscheidungen autonome Fahrzeuge im Straßenverkehr treffen sollen. Benedikt fällt das nicht leicht: „Hier muss ich ja entscheiden, ob die Menschen im Auto oder die beiden Fußgänger sterben sollen. Solche Entscheidungen will ich nicht treffen.“ Trotzdem kann sich Benedikt kaum von der Ausstellung losreißen und protestiert lautstark, als seine Familie das Schiff verlassen will.