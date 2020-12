Altstadtpflaster : Das Altstadtpflaster steht wieder in der Kritik

Das Pflaster in der Altstadt steht wieder in der Kritik. Foto: Stadt Monheim/Thomas Lison

Monheim Das Altstadtpflaster steht erneut in der Kritik: Für Kinderwagen und Rollatoren sei es nicht geeignet, hat Stefanie Rohm (SPD) bereits im Ausschuss für Inklusion, Ordnung und Soziales kritisiert.

(og) Jetzt hat auch die Vertreterin der Grünen, Melanie Tilkov, das Problem im Kulturausschuss erneut angesprochen. Monheim verstehe sich als Stadt für alle. Deshalb müsse es auch für jeden möglich sein, sich in der Altstadt ungehindert fortbewegen zu können. Ohne Stolperfallen. Und das sei auf den Pflastersteinen nicht möglich. „Das können Sie sich jederzeit anschauen, wenn Sie sich dort in ein Café setzen“, so die grüne Ratsfrau an die Adresse des Bürgermeisters.