Künstlerduo „431art“ in Monheim Das Adoptionsbüro für Pflanzen öffnet am 5. Juni

Die Kunstwerkstatt Turmstraße lädt in dieser Zeit zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Beispielsweise am Samstag, dem 8. Juni, ist „431art“ zu Gast in der Rheinwiesenfarm. Zwischen 14 und 17 Uhr können Interessierte an einem Empathie-Training für Pflanzen teilnehmen und ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Gewächsen verbessern. Im Adoptionsbüro für Pflanzen im Pop-up-Store „Mittendrin“ können sich Besucher am Samstag, 22. Juni, ab 15 Uhr auf eine partizipative Lesung freuen.