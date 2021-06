Stadtfest : Gewinner der Stadtfest-Konzerte dürfen Freunde einladen

Monheim Die Konzerte könenn jetzt - ohne Autos - unter freiem Himmel stattfinden. Die Gewinner der Eintrittskarten können bis zu vier weitere Fans mitbringen.

(elm) Am 11. und 12. Juni, dem Stadtfestwochenende, hätten in Kooperation mit den Kulturwerken auf dem Schützenplatz gleich mehrere Autokonzerte stattfinden sollen. Je 100 Auto-Freitickets für die fünf Drive-In-Konzerte hatte die Stadt verlost. In diesen Tagen werden die Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Nach dem derzeitigen Stand können die Konzerte nunmehr sogar ohne Auto und unter freiem Himmel stattfinden. Alle Ticket-Gewinner dürfen bis zu vier weitere Musikfans mitbringen – für die Zusammensetzung gelten die derzeitigen Regeln. Die kleinen Gruppen bekommen dann jeweils einzeln markierte Parzellen auf dem Konzert-Gelände zugewiesen. Außerhalb des eigenen Bereichs herrscht Maskenpflicht.