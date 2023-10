Monheim Zu viel berührt: Cragg-Stelen brauchten neuen Anstrich

Die Knollennase des Kölner „Tünnes“ ist von solchen Glücksrittern schon ganz blank gerieben. Das vor einem Jahr in Monheims Neuer Mitte aufgestellte Kunstwerk „Points of View“ des britischen Bildhauers Tony Cragg (Foto: Achim Kukulies) teilt ein ähnliches Schicksal, obwohl den drei dynamischen Stelen bisher wohl keine glückbringende Wirkung nachgesagt wird. Dennoch haben viele Besucher die glatte Oberfläche berührt. Das Kunstwerk weist daher an so manchen Stellen Abriebspuren auf, die im Zuge einer Restaurierung behoben werden sollen, wie die Stadt mitteilt. Inzwischen dürfte das Kunstwerk wieder in neuem Glanz erstrahlen.