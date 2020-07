Mission : Corona: Missionskreis Baumberg bittet um Hilfe für Rwanda

Dr. Uta Düll (links) gehört zum Institut St. Bonifatius und arbeitet vor Ort. In Rwanda verteilt sie Lebensmittel, um die größte Not zu lindern. Foto: Missionswerk

Monheim Der Baumberger Missionskreis der Katholischen Kirche bittet aufgrund der prekären Situation in Rwanda um Spenden für die Gesundheitsstation und die Arbeit der Frauen von St. Bonifatius.

(og) Der Baumberger Missionskreis der katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius unterstützt seit Jahren eine Gesundheitsstation in Gikonko im kleinen Land Rwanda im Herzen Afrikas. Die Station wird vom Institut St. Bonifatius Detmold, einer katholischen Gemeinschaft von Frauen, geführt wird. Mit mehr als 40.000 ambulanten und mehr als 2000 stationären Behandlungen sowie über 600 Geburten leistet die Gesundheitsstation, die zu großen Teilen aus Spenden finanziert wird, einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung in Gikonko und Umgebung. Überregional bekannt ist die Station für die Behandlung von Kindern mit Hydrozephalus (Wasserkopf) und Spina Bifida (offenem Rücken).

Zwar ist die befürchtete Katastrophe durch Corona in Rwanda bisher nicht eingetreten. So meldete das Land Rwanda bis jetzt etwas über 1500 Infizierte und fünf Todesfälle. Ist also alles gut in Rwanda? „Nein, das ist es leider nicht“, sagt Andreas Terhaar vom Baumberger Missionskreis. „Die Bekämpfung der Pandemie hat harte Auswirkungen für die Bevölkerung, die schnelle Hilfe nötig machen.“

So sei auch in Rwanda im März ein Lockdown verhängt worden. Von dort berichtet Dr. Uta Düll, Ärztin in der Gesundheitsstation und Mitglied des Institutes St. Bonifatius. Nur noch Lebensmittelläden oder Apotheken dürften öffnen. Viele Berufstätige seien in Kurzarbeit. Manchen fehle das nötige Geld für Lebensmittel und Medikamente.