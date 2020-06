Monheim : Corona: Berufsmesse BOB gibt’s diesmal nur online

Wo Unternehmen und potenzielle Azubis sich treffen: auf der BOB Messe. Hier: Klaus Borgemeister, Gianpiero Epicoco und Metin Varicioglo (v. li.). Foto: RP/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim LANGENFELD (og) Die Berufsorientierungsbörse BOB 2020, die coronabedingt abgesagt worden ist, soll nun online stattfinden. Das teilt Hans-Dieter Clauser, Vereinsvorstand der BOB, mit.

Nach Einschätzung des Vereins sei die Durchführung der BOB auch im Herbst eher unwahrscheinlich. Um Schülern sowie Unternehmen trotzdem eine „Plattform der Begegnung“ bieten zu können, bereitet der Verein eine virtuelle Berufs-Orientierungs-Börse für den Herbst vor. Clauser ist optimistisch. „Die BOB als Online Meeting wird für uns ein gewaltiges und herausforderndes Pilotprojekt. Bei der Entwicklung des neuen Angebotes orientieren wir uns an den Börsen der vergangenen Jahre.“ Auch in diesem Jahr werden keine Standgebühren erhoben, kündigt er an und hofft auf Spenden.

Als Drehscheibe für Innovation und zukunftsweisende Berufe sei eine ebenso wegweisende, wie kreative Idee, dass sich diese Veranstaltung an die aktuelle Situation anpasst und das Angebot für die Unternehmen und Jugendliche in digitaler Form anbieten möchte. „Das digitale Angebot ist die ideale Ergänzung für den künftigen digitalen Unterricht in den Langenfelder Schulen“, sagt Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider.

Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann begrüßt die Initiative ebenfalls. „Ich freue mich, dass das Team der BOB schnell auf die aktuellen Herausforderungen reagiert hat und das Experiment einer digitalen Ausbildungsmesse wagt. Ich bin zuversichtlich, dass dies eine gute und zukunftsweisende Alternative zu der abgesagten Präsenzveranstaltung sein wird. Die Stadt Monheim unterstützt das Vorhaben ausdrücklich.“