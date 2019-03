Monheim: Atze und Till machen Komik in Monheim

Info

Was und wo „Zärtliche Cousinen“ ist eine Mischung aus Best of, Anekdoten und Neuem. Das gibt’s am Samstag, 30. März, 20 Uhr, in der Aula am Berliner Ring in Monheim.

Tickets Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 28,75 Euro und an der Abendkasse für 30,75 Euro erhältlich.Tickets gibt es im Kulturwerke-Kundencenter, Rathausplatz 20, Tel. 02173 276-444.

Verlosung Wer bis zum morgigen Freitag, 10 Uhr, eine E-Mail – Betreff „Atze“ – mit Namen, Adresse und Telefonnummer an langenfeld@rheinische-post.de schickt, hat eine Chance, zwei Tickets zu gewinnen. Die RP verlost unter allen Einsendungen zweimal zwei Freikarten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossenen. Die Gewinner werden benachrichtigt.