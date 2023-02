Am Moosweg in Baumberg Clio beschädigt und weggefahren

Ein unbekannter Verursacher hat einen schwarzen Clio beschädigt und hat sich vom Unfallort entfernt, teilt die Polizei mit. Die Halterin hatte ihren Kleinwagen am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr am Moosweg in Baumberg in einer Parkbucht abgestellt. Als sie am nächsten Morgen gegen 6.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Wagen an der linken Seite zerkratzt und eingedellt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden möglicherweise beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autos entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, unter Telefon 02173 9594 6350 entgegen.