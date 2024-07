Circus-Projekt in Monheim Wo Kinder in einer Woche zu Nachwuchs-Artisten werden

Monheim · Bereits zum 20. Mal bietet die Stadt Monheim in den Sommerferien das Projekt „Circus Leben“ an. Für drei Wochen verwandelt sich die Baumberger Bürgerwiese in eine Zirkusmanege. Den Kinder macht’s Spaß.

11.07.2024 , 19:00 Uhr

Bei dem Projekt dürfen die Jungen und Mädchen aus 16 Zirkuselementen wählen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Pauline Gutmann