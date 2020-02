Monheim CDU PolitTalk : Christdemokraten sehen den Umbau der Innenstadt kritisch

So soll das neue Rathauscenter aussehen. Ein Durchbruch soll den Eierplatz zum Busbahnhof öffnen. Foto: Stadt Monheim

Monheim Beim Polit-Talk der Monheimer CDU fielen kritische Worte, dass die Läden im Rathauscenter künftig nur noch von außen zu betreten sind.

Der 19. Polit-Talk der Monheimer CDU im Pfannenhof war gut besucht. Ganz offensichtlich stieß das Thema „Monheims Innenstadt in zehn Jahren und Perspektiven für den Einzelhandel auf reges Interesse. Lars van der Bijl, CDU-Ortsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat, bezeichnete es als Aufgabe, „auch in größeren Zeitabschnitten zu denken. Wir müssen genau überlegen, welche Konsequenzen die Maßnahmen haben.“

Zunächst zeigte CDU-Ratsherr Michael Nagy einige Fotos, die die geplante Neugestaltung rund um den Rathausplatz, den Eierplatz, die Kulturraffinerie und den Gesundheitscampus verdeutlichten. „Ich möchte einen Überblick verschaffen“, erklärte er, „weil manchem das Ausmaß vielleicht nicht bewusst ist.“ Die Bauvorhaben betrachte er kritisch. „In der Gesamtheit verändert sich unser Ort total“, meinte Nagy und stellte bei der CDU-Veranstaltung die Frage in den Raum, „ob es eigentlich noch unser Ort ist.“ So sehe er die alte Shell-Abfüllhalle als eines der schönsten Gebäude, mit dem gut umgegangen werden sollte. Die Umwandlung in ein Veranstaltungszentrum für 4000 Besucher empfindet Nagy als „zu groß gedacht.“