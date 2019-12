Mitmachen : Chorsaison startet mit Info-Abend

Monheim In Monheim können sich Interessierte am Donnerstag, 19. Dezember, über die geplanten Projekte informieren.

Die Monheimer Chorsaison gibt es seit 2003 unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde. Inzwischen ist sie eine feste Größe im Monheimer Kulturkalender: Angeboten wird eine Reihe von speziellen Chorprojekten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Selbst Musikinteressierte mit wenig Freizeit können so das Passende finden, um sich sängerisch oder instrumental zu betätigen. „Sehr oft erhalten wir von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Rückmeldung, dass das gemeinsame Musizieren in der Gruppe, die konzentrierte Vorbereitung in den Proben und die Begeisterung, wenn man ein Konzert oder einen Auftritt erfolgreich hinter sich gebracht hat, unvergessliche Erlebnisse darstellen“, berichtet Gisela Schmelz. Laut Matthias Standfest war es „bei den meisten nur ein kleiner Schritt am Anfang, nämlich der zum Info-Abend der Monheimer Chorsaison“. Die Veranstaltung selbst verläuft zweigeteilt. Im ersten Teil werden Klangbeispiele der Werke vorgestellt, und einzelne Passagen können von den Besuchern selbst gesungen werden. Im zweiten Teil des Abends erhält man detaillierte Infoblätter zu den einzelnen Projekten. Darüber hinaus werden Gemeindegruppen wie der Chor „ConCanto“, die Gospelsingers, der Kinderchor, das Kammerorchester „Sinfonietta“ und der Monheimer Bläserkreis kurz vorgestellt. Anschließend stehen Schmelz und Standfest für individuelle Stimmberatung zur Verfügung.