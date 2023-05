Hellweg-Parkplatz Monheim Charity-Trödel für den SKFM bringt 2500 Euro

Gefreut hat sich der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Monheim, denn er erhielt jetzt die Erlöse aus dem Verkauf für seine soziale Arbeit. Die Stiftung „It´s for Kids“ hat die Einnahmen in Höhe von rund 1300 Euro auf 2500 Euro aufgerundet. Somit konnten Daniela Prehn und Caspar Offermann vom SKFM Monheim jetzt einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro entgegennehmen.