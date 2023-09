Charity-Verkostung in Baumberg Champagner auf dem Erdbeerfeld

Champagner schlürfen auch für den guten Zweck – das können Schampus-Liebhaber an diesem Samstag, 9. September, bei Bauer Bossmann in Baumberg. Der lädt für 15 bis 19 Uhr ein zur Erdbeerverkostung mit Champagner am Neuverser Hof (gleich an der Neubausiedlung Europaallee). Ein Viertel des Erlöses fließt laut Robert Bossmann an ein internationales Hilfsprojekt für ukrainische Flüchtlingskinder in Moldawien.