Umwelt und Verkehr : CDU: Stadt soll Wanderbus anschaffen

Monheim Der Bus sollte mit umweltfreundlichem Wasserstoff betrieben werden und auch Radfahrer an den Ausgangspunkt einer Tour bringen können.

(elm) Die Stadt Monheim soll sich einen Wander- und Fahrradbus mit klimafreundlichem Wasserstoffantrieb zulegen. Das will die CDU-Fraktion im Ausschuss Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr beantragen. Um die Naherholung in der Region zu fördern, soll der Wanderbus nach einem eingeführten Fahrplan und einer festgelegten Route morgens in Monheim und Baumberg starten und einen Wanderparkplatz im Bergischen Land anfahren. Von dort können interessierte Bürger eine Streckenwanderung beginnen, um etwa über die vielen Fahrradwege nach Monheim zurückzukehren. Es könnten auch Ziele des Neandertalsteigs angefahren werden, mit der Möglichkeit, die Rückfahrt anzutreten. Hierfür müssten ein Bus und ein Fahrradanhänger angeschafft werden, der von dem Wander- und Fahrradbus gezogen wird. Der Wander- und Fahrradbus sollte klimafreundlich mit Wasserstoff angetrieben werden, empfehlen die Christdemokraten. Mit ihrem Antrag bezieht sich die CDU auf die Einführung des Fahrrad-Verleihsystems, mit dem die Stadt Monheim ja allgemein den Radverkehr stärken möchte.