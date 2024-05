Monheim CDU rügt klimaschädliche Reise nach Kolumbien

Die in Monheim gepflanzten Obstbäume seien ohnehin kein Beitrag zum Klimaschutz, sie stünden symbolisch für die in Kolumbien gepflanzten Bäume. „Ein Baum hier steht für zwölf bis 15 Bäume in Kolumbien, im Jahr pflanzen wir ja 700 bis 1000 Bäume im Regenwald“, erklärte er. Wie einem städtischen Rundbrief zum Klimawald zu entnehmen ist, werden dafür aus den vor Ort eingesammelten Samen der verschiedenen Baumarten in Anzuchtbetten Setzlinge herangezüchtet, die, sobald sie eine Höhe von 1,50 Meter erreicht haben, gepflanzt werden. Zieht man deutsche Forstpflanzen zum Vergleich heran, so benötigen die etwa 30 bis 50 Zentimeter großen Setzlinge zwei Jahre Wachstum bis zur „Auswilderung“. So musste auch die kolumbianische Stiftung zu Beginn des neuen Aufforstungsprojektes im Februar 2022 auf die Spende von 225 kleinen Bäumen einer benachbarten Organisation zurückgreifen. „So überbrückt die Fundación Neotrópicos die Zeit, bis die neuen Setzling die richtige Größe erreicht haben“, heißt es in dem Rundbrief. Die Aufforstung unterstützt die Stadt jährlich mit 35.000 Euro.