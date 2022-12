Monheim Städtische Finanzen Opposition verweigert Blanko-Checks

Erneut hat Helmut Fiebig, Ex-Kämmerer der Stadt Meerbusch und kritischer Kommentator der städtischen Haushaltpolitik, jetzt den Kreis als Aufsichtsbehörde angerufen. Wie schon im vergangenen Jahr mahnt Fiebig die Beachtung der Paragraphen 13 und 11 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) an. Konkret hat ihn die Diskussion über die Erweiterung des Stadtarchivs im Bau- und Liegenschaftsausschuss auf den Plan gerufen. Dort hatte der Bürgermeister erklärt, dass laut dieser Vorschrift die Unterlagen, wie Baupläne, Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme sowie Folgekosten und der Bauzeitplan lediglich in der Kämmerei vorzuliegen hätten, er diese aber dem Rat nicht zur Verfügung stelle. Es gebe ein Formular für die verschiedenen internen Abläufe, wobei die Fachabteilungen dies wie bei einer Checkliste abhaken müssten. Dies sei dann Grundlage für die Haushaltsansätze. „Aber die Ratsmitglieder müssen bei dem Beschluss für ein Bauprojekt doch wissen, was auf sie zukommt“, fordert Fiebig.