Rundgang mit Stadtteilmanager : CDU beklagt Müllfledderei im Berliner Viertel

Monheim Bei einem Rundgang mit Stadtteilmanager Georg Scheyer haben die Christdemokraten sich rund um den Ernst-Reuter-Platz umgeschaut.

Es wird viel geredet über das Berliner Viertel. Doch viele kennen es nicht wirklich. Jetzt haben sich die Politiker des CDU-Ortsverbands Monheim-Süd dort umgeschaut, um sich auf Stand zu bringen. Ergebnis: Das Müllproblem drängt. Die CDU will beantragen, dass der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) vor Sperrmülltagen verstärkt im Viertel präsent ist, um Mülltourismus zu vermeiden.

Stadtteilmanager Georg Scheyer begrüßt Lars van der Bijl, für den südlichen Teil des CDU-Ortsverbands zuständig, mit den Worten: „Na, gut gefunden?“ Klar. Van der Bijl, Bürgermeisterkandidat der CDU, kennt sich aus und hat Humor. Die Bebauung entlang der Brandenburger Allee, die Stadteilmanager Scheyer, als erstes zeigt, findet er im positiven Sinn „eher wenig verdichtet“. Die durchweg dreigeschossige Bebauung wirkt nach der Sanierung und dem frischen Anstrich in Weiß und Blau gepflegt. „Die LEG hat viel in Klimaschutz und Optik investiert“, erläutert Scheyer. Die Wohnungen seien außerdem alle aus der Sozialbindung herausgefallen und wären jetzt natürlich teurer. Teilweise seien die Mieten von fünf auf acht Euro pro Quadratmeter gestiegen. Hinzu kämen die Nebenkosten, die oft Streitpunkt sind.

Gut gefällt dem Unionspolitiker das viele Grün in der Siedlung. „Davon gibt es hier mehr als an anderen Stellen“, kritisiert er die Strategie der Stadt, viel Grün für Neubauten zu opfern. „Das ist locker luftig hier“, findet van der Bijl. Markus Maiorano tröstet das wenig. Er ist ebenfalls in der CDU und wohnt seit zehn Jahren im Berliner Viertel. Er zahlt inzwischen 2,50 Euro mehr pro Quadratmeter, und die Nebenkosten seien auch deutlich gestiegen, sagt er.