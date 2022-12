Monheim CDU will Projekt streichen Peto: Marina kann wirtschaftlich betrieben werden

(elm) Im Hauptausschuss hat jetzt die CDU einen – erfolglosen – Versuch unternommen, das Projekt Marina zu stoppen. Sie beantragte, die veranschlagten Planungskosten von einer Million Euro auf Null zu setzen. „Wir glauben nach wie vor, dass wir durch dieses Projekt Monheim näher an den Rhein heranrücken, um unserem Namenszusatz gerecht zu werden“, sagte Lucas Risse (Peto). Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass die Pläne umsetzbar seien. Auch ein wirtschaftlicher Betrieb sei möglich. Schließlich seien entlang des Rheines alle Liegeplätze ausgebucht. Da zudem der grundsätzliche Ratsbeschluss gefällt sei, könne man der Planung jetzt nicht die Mittel entziehen. Alexander Schumacher (SPD) merkte dazu süffisant an, dass Monheim ja schon direkt am Rhein liege. „Näher geht gar nicht.“ Er bemängelte, dass bei der entsprechenden Bürgerversammlung vieles im Ungefähren geblieben sei und zu befürchten sei, dass die Stadt den Betrieb etwa der Werft noch bezuschüssen müsse. Ohnehin fehle ja bisher eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. „Bisher konnten wir nur am Rhein entlang fahren, aber Wasser nicht direkt erleben“, hielt Risse dagegen. Aber auch Manfred Poell (Grüne) tat das Argument der größeren Rheinnähe als abwegig ab. „Die Rheinuferpromenade ist doch immer voll.“