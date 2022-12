Cabaret-Show „Glanz auf dem Vulkan“ Glamour wie im alten Berlin

Monheim · Mit der Cabaret-Show „Glanz auf dem Vulkan“ präsentieren die Monheimer Kulturwerke am 29. Dezember eine glanzvolle Jahresendzeit-Show in der Aula am Berliner Ring in Monheim.

26.12.2022, 12:52 Uhr

Alles für die Musik, zu sehen am Berliner Ring. Foto: Andrey Kezzyn

Von Bernd Schuknecht