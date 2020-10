Bahnen der Stadt : Monheimer streiken diesmal mit

Monheim In Monheim sind rund 100 Busfahrer beschäftigt. Am ersten Warnstreik Ende September hatten die Monheimer Busfahrer sich nicht beteiligt.

(og) Auf dem Hof der Monheimer Bahnbetriebe BSM ist es ruhig. Aufgereiht stehen die Fahrzeuge dort. Nichts bewegt sich. Nur die Schulbusse verlassen das Gelände, übrigens über die Böttgerstraße, weil die Zufahrt über die Daimlerstraße wegen des Straßenbaus gesperrt ist. Die Busfahrer haben ihre Arbeit niedergelegt, um die Gewerkschaft Verdi im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter im öffentlichen Dienst zu unterstützen. Bundesweit haben sich nach Angaben der Gewerkschaft rund 13.000 Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs an dem Warnstreik beteiligt. In Monheim sind rund 100 Busfahrer beschäftigt. Am ersten Warnstreik Ende September hatten die Monheimer Busfahrer sich nicht beteiligt. Aus organisatorischen Gründen wie Peter Büddicker, Verdi-Fachbereichsleiter Verkehr, mitteilte.