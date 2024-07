Arbeiten am Monheimer Tor Sperrung des Busbahnhofs – Stadt richtet Ersatzhaltestelle ein

Da für die Buslinien 790, 791 und SB 23 durch diese Sperrung die Möglichkeit entfällt, am Busbahnhof wenden zu können, werden zudem Halteverbote auf der Mittelstraße eingerichtet. So soll sichergestellt sein, dass die Busse über die Krischerstraße, Mittelstraße, Schwalbenstraße und Opladener Straße in Richtung Berliner Ring wenden können.