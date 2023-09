Monheim Finanzen BdST: „Monheims Pro-Kopf-Verschuldung explodiert“

Relativierend führt er dann an, dass sich auch die Pro-Kopf Verschuldung manch anderer Gemeinde innerhalb eines Jahres vervielfacht habe, wie etwa in Halle / Westf. (plus 536 Prozent), Nörvenich (plus 305 Prozent), Wettringen (plus 221 Prozent), Lippetal (plus 190 Prozent) und Borchen (plus 133 Prozent). Immerhin gebe es aber auch Städte und Gemeinden, deren Verschuldung gesunken ist: Die von Bad Salzuflen um fast die Hälfte, Hellenthal kommt auf minus 46 Prozent, Korschenbroich und Heinsberg jeweils minus 30 Prozent – immer in der Betrachtung pro Kopf. Auffallend sei die extrem hohe Pro-Kopf Verschuldung vor allem im Ruhrgebiet, in Köln, im Oberbergischen Kreis und im Rhein-Sieg Kreis.