Monheim Yachthafen im Greisbachsee : Zweifel an den Kosten werden laut

Zweifel an den Kosten werden laut

Der Greisbachsse in Monheim mit Rhein im Hintergrund ist im Blick des Steuerzahlerbundes. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Steuerzahlbund mahnt Transparenz bei der Darstellung der Kosten an. Einige Positionen fehlten in der Kostenschätzung des Plausibilitätsgutachtens. Geht Monheim mit der Marina baden?, fragt sich der Verein.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt NRW) hat jetzt wieder lohnenden Stoff für sein nächstes Schwarzbuch gefunden: die Marina im Greisbachsee. Nachdem bereits der künstliche Geysir in einem Kreisverkehr im Schwarzbuch der Steuergeldverschwendung gelandet war, stellt der Verein fest: „Wasser scheint es der Stadt am Rhein besonders angetan zu haben.“

Jens Ammann, Autor des Artikels und Projektleiter Öffentliche Finanzen, hat herausgefunden, dass bei den voraussichtlichen Kosten laut Plausibilitätsuntersuchung von 40 Millionen Euro die noch zu erwerbenden oder bereits gekauften Grundstücke nicht eingerechnet seien. Keine Auskunft erhielt der Verein von der Stadt über die Grundstückspreise. „Ebenso mauert sie bei der Frage, welche Grundstücke noch gekauft werden sollen“, so Ammann. Die Stadt wolle „aufgrund laufender Verfahren und den Bestimmungen des Datenschutzes“ nicht einmal sagen, welche Grundstücke sie bereits erworben habe.

Die vielbeschworene Transparenz der Stadt scheint Grenzen zu haben, so Ammann. Ob an dem Vorwurf, dass die Stadt in zumindest einem Grundstücksgeschäft einen wirtschaftlich äußerst nachteiligen Vertrag eingegangen ist, etwas dran sein könne, fragt er sich.