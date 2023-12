Monheim Licht aus für Leuchtturmprojekt „Blue 714“

Für die Stadtentwicklungsgesellschaft als Betreiberin des Kulturwerke-Parkhauses fallen nun die für 2024 erwarteten Mieteinnahmen weg. Die SEG hatte mit Landmarken vereinbart, dass die Mieter einen gewissen Anteil der 2000 Stellplätze anmieten sollten. „Da der Boden in den unteren Schichten des Grundstücks kontaminiert ist und eine Sperrfolie die Trennung zum aufgeschütteten Mutterboden schützt, kann man nicht in die Tiefe bauen. Weder eine Tiefgarage noch Geothermie wäre da möglich gewesen“, berichtet Reuther. Nachdem sich das Gewerbegebiet Rheinpark in einem ungewöhnlich schnellen Tempo entwickelt habe, habe dies seitens der Stadt offenbar hohe Erwartungen geweckt. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges hätten sich aber auch die ohnehin schon hohen Baupreise für das Projekt nicht mehr halten lassen. „Unter 17 Euro pro Quadratmeter kann man Neubauten heute nicht mehr vermieten“, sagt Reuther. Da die Fertigstellung eines Neubaus bis zu 24 Monate in Anspruch nehmen kann und hierfür ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren die Regel ist, müssen Unternehmen sich schon sicher sein, dass sie die gemietete Fläche auch in 12 Jahren wirklich brauchen. Sein Büro sei weiterhin mit Unternehmen im Gespräch, die den Standort Monheim prüfen wollten. Monheim sei nach wie vor attraktiv.