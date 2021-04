Spiel- und Veranstaltungsfläche in Baumberg : Bürgerwiese wird wieder hergestellt

Die Bürgerwiese am Kielsgraben in Monheim muss wieder hergestellt werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Bürgerwiese Baumberg ist in keinem guten Zustand. Jetzt soll die Wiese erst einmal provisorisch ausgebessert werden. Im zweiten Schritt ist angedacht, dort Schotterrasen anzulegen.

„Selbst bei normalen Veranstaltungen wie bei der Sonnwendfeier oder dem Rhein-Rock-Festival war die Wiese danach in einem kritischen Zustand“, berichtet Markus Gronauer vom Vorstand des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins. Für die massive Nutzung bei Veranstaltungen der Kulturwerke, die dort seit Mai Kulturveranstaltungen als Drive-in angeboten haben, sei die Wiese deshalb nicht geeignet. „Wir hätten einen alternativen Standort dafür etwa vor dem Möbelmarkt Poco bevorzugt“, so Gronauer.

Jetzt soll die Wiese ausbessert und wieder hergestellt werden. Das kostet schon knapp unter 100.000 Euro. Darüber hinaus denke man bei der Stadt darüber nach, die Wiese in eine Schotterrasen umzuwandeln, damit sie für Veranstaltungen besser geeignet, also der Untergrund stabiler ist, sagt Tiefbauamts-Chef Andreas Apsel. Das würde aber einen starken sechsstelligen Betrag kosten. Deshalb müsse eine Vorlage für den Rat geschrieben werden, de dann entscheidet. Die notwendige Summe soll für den Haushalt 2022 angemeldet werden. Der Betrag soll knapp unter einer Million liegen, heißt es in Baumberg. Apsel fehlen noch genauere Daten. In diesem Jahr würde eine solch aufwendige Sanierung der Wiese ohnehin nicht mehr klappen. Jetzt müssten erst einmal die Ausschreibungen für die Ausbesserungsarbeiten raus.