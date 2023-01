Festivalgelände in Baumberg Bürgerwiese erhält Schotter-Rasen

Bagger sind auf der Bürgerwiese in Baumberg angerückt, um den Boden auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Areal am Kielsgraben auszutauschen. Das Festivalgelände soll widerstandsfähiger werden und bekommt einen „Schotter-Rasen“, berichtet Ella Luff, Fachbereichsleiterin Bauwesen im Monheimer Rathaus. Im Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Rund 850.000 Euro kostet die Maßnahme. Der Sporttag der Winrich-von-Kniprode-Schule am 9. Juni und die Sonnenwendfeier des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins (BAB) am 24. Juni seien die ersten Veranstaltungen, die der Stadtverwaltung bis jetzt auf dem dann umgestalteten Gelände gemeldet worden seien, sagt die Diplom-Ingenieurin.