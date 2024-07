Monheim Bürgerstiftung Minsche vür Minsche Ein Geburtstagskind der ganz besonderen Art

Der kleine drahtige Mann mit der markanten Nase, dem charakteristischen dünnen Nackenzopf und dem Bibi auf dem Kopf – dieser Mann ist unverwüstlich, obwohl er am Freitag 85 Jahre alt wurde. Er ist auch unersetzlich! Emil Drösser ist permanent auf der Suche, seiner Heimatstadt Monheim noch ein Stückchen mehr Charakter zu geben. „Wer in der jüngeren Geschichte Monheims gräbt, stößt unweigerlich immer auf Emil Drösser“, lobte eine gute Freundin des Geburtstagskindes seine Aktivitäten. Gefeiert wurde Dienstagabend in der Mack-Pyramide mit vielen fröhlichen Menschen. Zuvor hatte sich das Geburtstagskind jegliche „Lobhudelei“, lange Reden und Geschenke verbeten. Und noch ein Jubiläum war zu feiern, nämlich das Zehnjährige der Bürgerstiftung „Minsche vür Minsche“, deren Gründungsmitglied Drösser ist.