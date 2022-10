Monheim: Bürgerstiftung hilft bei Kippen-Entsorgung​

Die Bürgerstiftung hat an Bänken am Rhein Dosen aufgehängt, damit die Umwelt nicht mit Zigarettenkippen verschmutzt wird. Foto: Minsche vür Minsche

Monheim Die Monheimer Bürgerstiftung „Minsche vür Minsche“ hat die Initiative ergriffen, um Monheim ein bisschen sauberer zu machen.

Anlass dazu ist ein Ärgernis: „Insgesamt gibt es in Monheim einige Hundert Bänke. Und fast überall daneben und davor auf dem Boden Dutzende von Zigarettenkippen“, schreibt Dag Sterzinger. Das sei nicht nur optisch unschön. Die Kippen verunreinigten auch das Regenwasser, welches ungefiltert in den Boden sickert. Pflanzen und Tiere würden dadurch geschädigt. In Dürresommern bestünde zudem die Gefahr von Flächenbränden durch eine weggeworfene Kippe.

Die Monheimer Bürgerstiftung habe hierzu eine leicht umzusetzende Idee entwickelt. Sie hat leere Konservendosen mit einer Kette an den Bänken befestigt und mit einer kleinen Aufforderung der Stiftung versehen: Zigarettenkippen hinein und die Umgebung der Bänke sauber halten. Insgesamt wurden in Monheim, insbesondere am Rhein, 50 dieser Dosen angebracht. Jetzt hoffen die Initiatoren, dass die Raucher in Monheim diese auch nutzen. Auf dem Facebook Account der Bürgerstiftung seien die Aschenbecher jedenfalls – auch von Rauchern – positiv bewertet worden.