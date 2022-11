Monheim Brauchtum : Neues Buch mit Monheimer Karnevalsliedern

Viele der Lieder in dem neuen Buch stammen von den Panikern (Panik-Orchester). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (elm) Die Monheimer Bürgerstiftung „Minsche vür Minsche“ hat jetzt das in Leinen gebundene Liederbuch „Panikorchester Monnem am Rhing“ herausgegeben. Die Paniker spielen natürlich eine bedeutende Rolle in diesem Buch.

Es enthält allerdings auch eine Vielzahl von Liedern anderer Interpreten aus beiden Ortsteilen. Es soll die Heimatgefühle stärken. Die Lieder stammen schwerpunktmäßig aus den Jahren 1999 bis heute, in Einzelfällen auch aus früheren Zeiten. Das älteste ist aus dem Jahre 1902. Illustrationen von Leonore Müller und Elke Tendrich-Veit bereichern das 167 Seiten starke Buch.