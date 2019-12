Monheim Broschüren : Peto findet Broschüren unzeitgemäß

Monheim Bürgermeister will Beschluss aus Generationen-Ausschuss wieder einkassieren.

„Erinnern statt vergessen“ heißt die Broschüre über Stolpersteine. Die Kunstschule präsentiert ihr Semesterprogramm und die Mon-Guides bieten ihre „Stadtführungen und Rundfahren“ an. Gedruckt. Zu finden im Rathausfoyer. Allen Publikationen ist eins gemein: Sie sind von der Stadt herausgeben. Auf allen prangt die Gänseliesel – nach dem Muster des Gestaltungsbüros Media-Design.

60.000 Euro hat sich die Stadt im Jahr 2014 die Gestaltungsvorlagen für Broschüren, Briefköpfe, den Online-Auftritt und mehr kosten lassen. Inzwischen ist er eingeführt und aus jedem Bereich der Stadt flattern den Mitarbeitern in der Abteilung für Öffentlichkeitskarbeit Entwürfe auf den Tisch. „Wir prüfen, ob das im Sinne des Corporate Designs ist“, beschreibt Stadtsprecher Norbert Jakobs.

Eine eben solche Broschüre hatte die SPD im Ausschuss für Generationen, Kultur und Soziales beantragt und mit knapper Mehrheit durchgesetzt. Der Ratgeber „Älter werden in Monheim am Rhein“ soll aktualisiert werden. „Die Broschüre“, so erläutert Alexander Schumacher (SPD), „stammt aus 2006 oder 2007. Sie wurde noch von dem damaligen Bürgermeister Thomas Dünchheim aufgelegt und beinhaltete Informationen, die den Alltag von Senioren erleichtern.“ Dazu gehörten unter anderem Adressen von Ärzten, Altenheimen, Beratungsstellen, der Feuerwehrnotruf und auch kulturelle Einrichtungen, die barrierefrei zu erreichen sind. „Eine Zeitlang war der Ratgeber auch online zu finden“, erläutert der Sozialdemokrat. Mit dem Relaunch nach 2014 sei er verschwunden.