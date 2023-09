Im Streit um Flüchtlingscontainer auf Schulhof Zimmermann stellt CDU in AfD-Ecke

In einer hitzigen Debatte im Ratssaal hat Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) die CDU erneut in die rechtsradikale Ecke geschoben. Zur Kritik der größten Oppositionsfraktion im Rat an der von der Stadt angekündigten Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße sagte der Verwaltungschef: „Darüber reden wir nächste Woche noch mal in Ruhe im Stadtrat. Da gibt’s ja einen Antrag, der von der AfD- – Entschuldigung – CDU-Fraktion gestellt wurde.“ Und fügte hinzu: „Ich hab mich versprochen. Das war ein Freud’scher Versprecher.“