Monheimer „Kultur-Regatta“ in Kiel Bürgermeister segelt für den Umweltschutz

Die maritimen Ambitionen der Stadt Monheim am Rhein zeigen sich jetzt auch auf der Ostsee. Vorige Woche traf Bürgermeister Daniel Zimmermann mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zusammen. Im Vorfeld der Kieler Woche (17. bis 25. Juni) schipperte er mit seinem Amtskollegen in der Förde der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, um für eine „nachhaltige Kultur-Regatta“ zu werben, die von den städtischen Monheimer Kulturwerken gesponsert wird. Anlass war nach Mitteilung der Kulturwerke das „Fly-By“ auf der sechsten und vorletzten Etappe von „The Ocean Race 2023“ in der Kieler Innenförde. Die Monheimer empfingen im Rahmen ihrer Kultur-Regatta „Sailing #Art4GlobalGoals“ das monegassische Team Malizia mit dem deutschen Skipper Boris Herrmann.