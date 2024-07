Kommunalwahl 2025 Bürgermeister Zimmermann tritt nicht mehr an

Nach seinem Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium absolvierte Lucas Risse ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit einer parallelen Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma Henkel in Düsseldorf. Dort wurde er 2012 übernommen und arbeitete zunächst in verschiedenen Vertriebspositionen, später in leitender Funktion. Im Jahr 2017 erfolgte sein Wechsel in die Personalabteilung, in der er zunächst als Personalreferent tätig war. Seit dem Jahr 2019 ist er für alle Mitbestimmungsthemen in Deutschland und der Schweiz zuständig und hat im Jahr 2022 zusätzlich die Führungsverantwortung für den entsprechenden Bereich übernommen.