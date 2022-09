Am Mittwoch : Bürgerinfo zur Umgestaltung der Rheinpromenade

Monheim Bürgermeister Daniel Zimmermann sowie die Erste Beigeordnete Lisa Pientak, Andreas Apsel, Leiter des Bereichs Bauwesen und die zuständigen Planungsbüros werden an dem Abend Rede und Antwort stehen.

Freitreppen, ein naturnaher Weg am Wasser und neue Sitzgelegenheiten: Die Rheinpromenade und das Ufer werden umfangreich umgestaltet. Auch die Verkehrsführung zwischen Leda und Geysir werde neu geordnet. Voraussichtlich Mitte 2023 solle der Straßenbau beginnen, teilt die städtische Pressesprecherin Pia Mahr mit. Über die Pläne informiere die Stadtverwaltung am Mittwoch, 14. September, bei einem Bürgerinformationsabend ab 18 Uhr im Ratssaal, Rathausplatz 2. Bürgermeister Daniel Zimmermann sowie die Erste Beigeordnete Lisa Pientak, Andreas Apsel, Leiter des Bereichs Bauwesen und die zuständigen Planungsbüros werden an dem Abend Rede und Antwort stehen. Bürger hätten Gelegenheit, Fragen zu stellen. Zur Umgestaltung der Rheinpromenade konnten Bürger Mitte 2020 auf der städtischen Beteiligungsplattform mitdenken.monheim.de ihre Ideen einbringen. Die Erkenntnisse seien an die Planungsbüros weitergeleitet worden. Im Dezember 2020 sei der auch von einer Bewertungskommission favorisierte Entwurf von Strauchwerk Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit Leinfelder Ingenieure vom Rat beschlossen worden.