Monheim Bürgerbeteiligung : Bürgerhaushalt: fast alle Ideen verworfen

Eine Anwohnerin des Heinrich-Zille-Platzes beklagte die dortige Parksituation. Es werde zu viel illegal geparkt, Rettungswege seien versperrt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Beteiligung war schon gering. Jetzt dürften die meisten engagierten Bürger auch noch durch die abschlägigen Bescheide enttäuscht werden. Nicht einmal die vielfach gewünschten Bänke auf dem Rheindeich werden realisiert.

Eine Spielplatzsanierung, ein Outdoor-Fitnessgerät und vielleicht ein paar Bodenwellen in Anliegerstraßen. Das ist alles, was von den Ideen vom Bürgerhaushalt umgesetzt wird. Selbst ein Vorschlag, der mit vergleichsweise geringen Mitteln (15.000 Euro) realisierbar wäre und die zweitmeisten Voten erhielt (42) – mehr Bänke auf dem Rheindeich – erhielt einen abschlägigen städtischen Bescheid: 400 Bänke im Stadtgebiet seien genug, hieß es. Als Angela Linhart (CDU) im Hauptausschuss für diese Idee eintrat, hagelte es Kritik seitens der Peto, sie wolle daraus „politisch Kapital schlagen“. In der Altstadt, im Bereich des Wasserspielplatzes und künftig – im Rahmen der Umgestaltung der Rheinpromenade – würden genügend Sitzplätze geschaffen, sagte Lucas Risse.

Eine weitere Idee, die ebenfalls viel Zustimmung erhalten hatte, war die Einrichtung von Schrägparkplätzen an der Krischerstraße. Die Stadt lehnt dies mit dem Hinweis ab, dass die senkrecht angelegten Parkbuchten aus beiden Fahrtrichtungen angefahren werden könnten und so gefährliche Wendemanöver verhinderten. „Jede Behinderung des Verkehrs erzeugt auch eine Verlangsamung“, sagte Daniel Zimmermann im Hauptausschuss, als Linhart auch diesen Vorschlag mit dem Hinweis auf eine potenzielle Gefährdung des Radverkehrs aufgriff.

Info Mehrheitsvotum zählt nicht unbedingt „In Monheim am Rhein wird Bürgerschaftsbeteiligung großgeschrieben“, heißt es in der Einleitung zum Bürgerhaushalt. In der ersten Phase wurden 154 Ideen eingereicht. In der Abstimmungsphase gab es 1441 Bewertungen und 317 Kommentare. Die meisten Stimmen (45) erhielt der Vorschlag für eine Lärmschutzwand an der A 59. Wird nicht umgesetzt. Nur zwei Voten erhielt die geforderte verkehrsberuhigende Maßnahme Albert-Einstein-Straße – und hat Aussicht auf Erfolg.

Die CDU setzte sich auch für den Vorschlag einer Anwohnerin des Heinrich-Zille-Platzes ein, die beklagte, dass es dort an Parkraum mangele und anregte, an Stelle der Findlinge Parkplätze einzurichten. „Dort sind auch ständig Rettungswege zugeparkt“, das sei für betagte Anwohner und die Bewohner der Pflegeheime bedrohlich. Die Anwohner sollten die verfügbaren Parkplätze in den Tiefgaragen anmieten, schlug der Bürgermeister vor. Die seien von der Weddinger Straße anzufahren, es stünden laut den Vermietern viele Plätze leer.

Bei vielen der von Bürgern aufgezeigten Verkehrsproblemen sieht die Stadt entweder keinen Handlungsbedarf oder sie verweist auf das Schulwegsicherungsprogramm, das im Juni 2020 vorgestellt worden ist. Bezüglich des Knotenpunktes Hauptstraße/Humboldtstraße heißt es, der Knotenpunkt wurde bereits im Zuge der Umgestaltung der Hauptstraße optimiert. Der als zu schmal empfundene Bürgersteig Leienstraße sei zumindest auf der östlichen Seite breit genug. Der Zebrastreifen an der Krummstraße/Krischerstraße kommt „mittelfristig“ im Zuge des Schulwegsicherungskonzeptes, ebenso wie die Querungshilfe am Holzweg.