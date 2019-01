Monheim: Bürgerbüro stellt Wartezeiten ins Netz

Monheim Anlaufstelle im Monheimer Rathaus ist an sechs Tagen in der Woche insgesamt 57 Stunden geöffnet.

„Weit überdurchschnittlich dürften auch die kurzen Wartezeiten bei uns sein“, sagt Bürgerbüroleiter Marc Steven. In rund 92 Prozent der Fälle müssen Besucher nach seinen Angaben weniger als zehn Minuten warten, bis ihnen nach Anmeldung an der Rathaus-Info an einem der sieben Schalter geholfen werde. „Die meisten Gäste kommen ja ohne Anmeldung zu uns. Deshalb können wir natürlich nicht jede Zeit exakt voraussehen, in der es vielleicht auch mal etwas länger dauern kann.“ Aber Steven und sein Team erfassen auch die Wartezeiten in einer Statistik. Die soll nun – monatlich aktualisiert – auf der städtischen Internetseite unter „Was erledige ich wo?“ dabei helfen, den Bürgerbüro-Besuch noch besser zu planen. Laut Spekowius werden die Stoßzeiten markiert. So zeige sich, dass mittwochs fast ganztägig, aber auch an den Freitag-Nachmittagen oder Samstag-Vormittagen „die Wartezeit selbst bei spontanen Rathaus-Besuchen in mehr als 95 Prozent der Fälle bei unter zehn Minuten liegt“. Die durchschnittliche Wartezeit betrage drei Minuten. Doch ließen sich über die städtische Homepage (www.monheim.de) Termine vereinbaren.