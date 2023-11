Flüchtlings-Asyl in Monheim Bürgerbegehren gegen Schulhof-Container

Das Schreiben trägt den Eingangsstempel der Stadt Monheim am Rhein: 22. Nov. 2023. Unterschrieben haben den Antrag drei Monheimer, aber hinter ihm stehen nach ihren Angaben sehr viele Eltern dreier heimischer Schulen. Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens bzw. eventuell Bürgerentscheids über folgende Frage an alle wahlberechtigten Monheimer Bürger: „Wollen Sie, dass die Containeranlage auf dem Schulgelände an der Krischerstraße unverzüglich von dort entfernt wird und das gesamte Gelände dem rechtskräftigen Baubeschluss vom 20.12.2017 (Beschlussvorlage IX/1298) entsprechend als Schulgelände nutzbar gemacht wird?“