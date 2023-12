Asyl-Container auf Monheimer Schulgelände Eltern sammeln Unterschriften für Bürgerentscheid

Pfeifen im Walde oder begründete Selbstsicherheit? Während in Monheim Grundschul-Eltern und Ratsopposition Unterschriften für das Bürgerbegehren für den sofortigen Abbau der dreistöckigen Container-Anlage auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße sammeln, zeigt sich Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) weiter von keines trüben Gedankens Blässe angekränkelt. „Ich freue mich auch auf die Container, die wir voraussichtlich ab April/Mai an der Krischerstraße nutzen werden, die uns dann auch noch mal mehr Möglichkeiten und mehr Flexibilität verschaffen“, sagte der Verwaltungschef am Donnerstag im städtischen Haupt- und Finanzausschuss.