Stadt Monheim fällt Vor-Urteil „Bürgerbegehren unzulässig“

Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) geht nach eigenen Worten davon aus, dass das Bürgerbegehren gegen den Verbleib der Container-Anlage auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße „unzulässig“ ist. Dies teilte die Stadt Monheim am Montagabend in einer Pressemitteilung mit. Eine juristische Begründung lieferte der Verwaltungschef in der Mitteilung nicht. Zimmermann spricht darin von einer „schwerwiegenden Entscheidung“, die „gut begründet“ sein müsse. „Daher benötigt auch die Prüfung des Antrags entsprechend Zeit.“