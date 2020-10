Online-Haushalt : Bürger wünschen sich Barfußpfad und Kletterhalle

Monheim Bei der Online-Beteiligung zum städtischen Haushalt 2021 können Bürger noch bis zum 11. Oktober ihre Ideen einreichen. Danach werden sie von der Verwaltung geprüft.

Während sich viele Ideen um Umwelt, Begrünung und Nachhaltigkeit drehen – etwa ein Waldlehrpfad, ein Barfußpfad oder auch ein Bonus für Stoffwindeln, gehen andere Vorschläge in Richtung sportliche Aktivitäten und Action. Ein Outdoor-Fitnesspark oder eine Kletterhalle mit Hochseilgarten werden angeregt. Touristische Attraktionen werden vorgeschlagen, darunter ein Leuchtturm mit Gastronomie, eine Saline oder eine Riesenrutsche am Monberg. Eine Rheingondel für Pendler sowie eine Sternwarte halten Teilnehmer für denkbar.

Die Online-Beteiligung zum Haushalt 2021 ist am 21. September gestartet. Neben einem überarbeiteten Design der Mitplanen-Plattform hat sich der Ablauf geändert. Während in Phase I drei Wochen lang ausschließlich Ideen aus der Bürgerschaft gesammelt und im Anschluss von der Stadtverwaltung auf ihre Haushaltsrelevanz und weitere Kriterien geprüft sowie mit einer Kostenschätzung versehen werden, folgt in Phase II die Abstimmung der Bürger über ausgewählte städtische Vorhaben.