Monheim Monheimer Tor Online-Befragung : Monheimer wollen mehr Modeketten und Grün

Monheim Bei der Bürgerbefragung im Netz der Stadt haben Bürger viele Wünsche zur Umgestaltung des Monheimer Tors geäußert. Ein Überblick.

Ein Bürger, der als HaKa kürzelt, ist der Ansicht, dass sich das Konzept Einkaufszentrum längst überlebt habe und verweist auf leerstehende Shopping Malls in den USA. Hier würden einmal mehr Konzepte abgekupfert, die bereits anderswo für ausgestorbene und überhitzte Innenstädte gesorgt hätten. Er würde es vorziehen, wenn die Stadt in den Nebenstraßen den inhabergeführten Einzelhandel fördern würde als Ketten „mit austauschbarem Warenangebot“ anzusiedeln. Eine Monheimerin schlägt als Kompromiss „bezahlbare Mieten“ im Monheimer Tor vor, die sich auch Existenzgründer mit kreativen Ideen leisten könnten.

Gerade die Mode- und Kosmetikketten, die die Menschen in die Einkaufszentren deutscher Innenstädte ziehen, stehen auch auf den Wunschzetteln der meisten Monheimer, die sich an der Online-Befragung beteiligt haben: genannt werden C&A, H&M, Zara, Primark, Douglas und Sephora. Mutmaßlich entlang der jeweiligen Vermögensverhältnisse wünschen sich die einen hochwertige Mode, wie sie ein P&C-Warenhaus bietet, die anderen eben die Discounter unter den Textil-Händlern. Als Lücken im Sortiment haben viele Monheimer auch Geschäfte für Schreib- und Bastelwaren, Sportartikel, Spielwaren, Fahrräder und Unterhaltungselektronik ausgemacht. Einige Bürger sprechen sich demonstrativ gegen jegliche Form von Fastfood und „Billigläden“ aus, die aber durchaus in Monheim ihre Kunden haben. So verweist eine Monheimerin auf das Publikum im Zentrum hin: „Da ist tagsüber keine Kaufkraft.“ Es gibt auch eine kleine Fangemeinde, die in Monheim biologische und vegane Lebensmittel vermisst, am besten „unverpackt“.