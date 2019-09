Monheim : Monheimer sollen bei Kunst künftig mitreden

Monheim Der Stadtrat hat beschlossen, vor der Anschaffung von Kunstwerken für den öffentlichen Raum ab 100.000 Euro Bürger zu beteiligen.

Die Kunstgeschmäcker sind verschieden. Die vor einer Woche nahe am Rhein enthüllte „Leda“ des international renommierten Künstlers Markus Lüpertz trifft nicht nur auf Wohlgefallen. „Hässlich“, „wie eine verunfallte Knetgummi-Figur“, eine „Beleidigung“ für das Monheimer Wahrzeichen – so lauten abschätzige Leserkommentare auf der Facebook-Seite der Rheinischen Post. Andere freuen sich gerade darüber, dass die Skulptur von Markus Lüpertz „keine piefige Gartenzwergliesel“ geworden ist, dass die Stadt jetzt im Besitz eines bedeutenden Kunstwerks eines anerkannten zeitgenössischen Künstlers ist. Das Ziel der Verwaltungsspitze, Bürger dadurch zur aktiven Auseinandersetzung mit Kunst anzuregen, ist erreicht.

Was Lüpertz hat die 3,60 Meter hohe Bronzeplastik bemalt. Als künstlerisch verfremdete Gänseliesel verwirklichte er eine kraftstrotzende und zugleich liebevoll anmutende Gestalt – zärtlich von einer Gans liebkost. „Leda“ ist eine in der Kunstgeschichte viel rezipierte Figur der griechischen Mythologie.

Wer Der international renommierte Künstler Professor Dr. Markus Lüpertz hat in Anlehnung an die Monheimer Gänseliesel die „Leda“ geschaffen, die am vergangenen Samstag am Monheimer Rheinufer enthüllt wurde.

„Es kann nicht darum gehen, wie etwa bei der Diskussion bei den Monheimer Urgesteinen, ob man die Lüpertz-Liesel kauft oder nicht“, erklärte Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto). „Wir verlassen uns da auf die Kunstsachverständigen, die uns sagen, ob ein Kunstwerk eine Aussagekraft und eine künstlerische Qualität hat.“ Die Entscheidung des Rates werde durch die Bürgerbeteiligung nicht ersetzt, sondern ergänzt. Den positiven Effekt einer aktiven Auseinandersetzung habe man bei der Enthüllung der Lüpertz-Skulptur beobachten können: Selbst Skeptiker hätten den Ort anschließend mit „strahlenden Augen“ verlassen. Bei einer Bürgerbeteiligung könnte man gerade mit den Kritikern in den Dialog treten, klären, was gute Kunst ist, die die Ausgabe öffentlicher Gelder rechtfertigt. „Es gehe ja auch darum, Menschen in die Lage zu versetzen, sich überhaupt eine Meinung zu bilden, indem sie sich mit Vorzügen oder Nachteilen der Kunstwerke auseinandersetzen“, so Zimmermann. Die Peto-Fraktion unterstütze den Antrag, so Lisa Pientak (Peto). Sie betonte aber, dass es hierbei nicht darum gehen könne, gefällige Kunst anzuschaffen; man wolle ja gerade Kontroversen auslösen. Der Antrag zur Bürgerbeteiligung wurde einstimmig angenommen.