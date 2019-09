Stadtgespräch : Monheimer radeln von Kirchen zu Moscheen

Monheim Christen und Muslime tauschen sich aus.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich kürzlich rund 30 Teilnehmer vor der katholischen Kirche St. Gereon in Monheim zu einer „Interreligiösen Radtour“. Von dort ging es weiter zur Evangelischen Altstadtkirche, dann zur Osman-Gazi-Moschee in der Niederstraße. Die Tour endete in der Moschee Omar der Islamischen Gemeinde an der Opladener Straße. Ziel der Fahrradtour war es, die religiöse Vielfalt in Monheim zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Es war eine der letzten Unternehmungen mit Pfarrer Burkhard Hoffmann, der inzwischen nach Bonn gewechselt ist. Der Geistliche begrüßte die Teilnehmer und ging auf das Wirken von Pfarrer Franz Boehm während des Nationalsozialismus ein. Der widerständige Seelsorger wurde 1944 verhaftet und starb am 13. Februar 1945 im KZ Dachau. Kirchenmusikerin Ute Merten führte die Teilnehmer auf die Orgelbühne und erklärte ihnen die Funktionsweise des Instruments. Beim anschließenden Besuch der Evangelischen Altstadtkirche gab Pfarrer Till-Karsten Hesse einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung. So habe es in den Anfängen der Reformation nur wenige Evangelische in Monheim und in den umliegenden Dörfern gegeben. Damals hätten sich die Reformierten in der ehemals katholischen Marienkapelle versammelt. In ihr habe auch 1619 die 50. Bergische Reformierte Synode stattgefunden. Mit einem gemeinsamen Lied, einem Psalm, einer Bibellesung, dem Vaterunser und mehreren Orgelstücken, die von Kirchenmusiker Matthias Standfest gespielt wurden, endete dieser Teil. Die nächste Station war die Türkisch-Islamische Gemeinde Niederstraße. Dort erläuterte Mohamed Adib, Dialogbeauftragter der Ditib-Gemeinde, die Funktionen der einzelnen baulichen Elemente wie beispielsweise die Gebetsnische. Sie heißt Mihrab und ist der Platz des Imam. Er ist der Vorbeter, dem die Gläubigen im rituellen Gebet folgen. Ein weiteres Element ist die Kanzel – die Minbar. Von dort aus werden vor dem Freitagsgebet oder an Festtagen die Hutba (Ansprachen) gehalten. Anschließend lud die türkische Ditib-Gemeinde die Teilnehmer zu Tee und Gebäck ein. Letzte Station war die Moschee Omar, das Gemeindezentrum der islamischen Gemeinde, in der vor allem Muslime mit marokkanischen Wurzeln Mitglied sind. Dort begrüßte El Mahdi Ousrout die Gäste und gab zunächst einen Überblick über die marokkanische Gemeinde. Der Islam lehre Respekt, Toleranz und Solidarität zwischen Menschen und Völkern. Im Anschluss führte er in die Glaubensgrundlagen des Islam ein. Der Sprecher des KKV-Gesprächskreises „Christen treffen Muslime“, Bernd-M. Wehner, lud die Radler ein, die Diskussionen im Rahmen des Gesprächskreises in Zukunft noch intensiver zu führen.