Monheim : Baumberger wollen Wohnraum für ihre Familie

Monheim Das Beteiligungsportal mitdenken zum Thema Hasholzer Grund ist noch bis 10. Mai für die Bürger geöffnet. Viele wünschen sich bezahlbaren Wohnraum und genügend Parkplätze. Andere fürchten Verkehrsprobleme.

„Bezahlbar“ ist wohl das Wort, das in den Statements der Monheimer Bürger auf der Beteiligungsplattform „mitdenken“ zum Thema Neubaugebiet Hasholzer Grund am häufigsten vorkommt. Der neu geschaffene Wohnraum soll ausdrücklich der angestammten Monheimer Bevölkerung vorbehalten und nicht auf die finanziellen Verhältnisse von „Managerfamilien“ aus den benachbarten Großstädten zugeschnitten sein. Mehrfach genannt wird auch der Wunsch nach einer in die Wohnsiedlung integrierten Nahversorgung, wie eine Bäckerei oder Apotheke, auch die Forderung, den ruhenden Verkehr in eine Tiefgarage zu verbannen, wird mehrfach erhoben. Noch bis zum 10. Mai können sich die Bürger äußern, wobei sie sich mit ihrem aktivierten Monheim-Pass anmelden können.

Nachdem die Jury zum städtebaulichen Wettbewerb Hasholter Grund am 30. April getagt hat, ist der Entwurf eines Büros ausgeschieden. Die Büros Astoc und BJP wurden angewiesen, etwa die Parkplatzsituation nachzubessern, berichtet Pressesprecher Achim Behn von der Deutschen Reihenhaus AG, der die beiden Baufelder in Baumberg gehören. In sechs Wochen tage man erneut. Bei dem Begriff Klimaschutzsiedlung habe man sich mit der Stadt auf die Lesart „klimaneutral“ oder „KfW Effizienzhaus 55“ geeinigt. „Das erfüllen unsere Häuser“, so Behn. Für eine etwaige Dachbegrünung kämen nur die Flachdächer der Mehrfamilienhäuser oder Garagendächer in Frage. Das Unternehmen, das den Anspruch erhebt, der günstigste deutsche Anbieter für Neubauten zu sein, möchte in Baumberg natürlich auch seine beiden Standard-Haustypen, „Wohntraum (120 qm)“ und „Familienglück (145 qm)“ bauen. Da die Stadt aber gemischte Haustypen wünscht, „erweitern wir gerade unsere Produktpalette um Doppelhäuser“. Dem vielfach geäußerten Wunsch nach Miethäusern erteilt Behn allerdings eine Absage. „Eigentum erzeugt Verantwortung: Die Leute gehen dann einfach pfleglicher damit um.“ Außerdem wäre so das Konzept der Wohnungseigentumsgemeinschaft für die jewiligen Reihenhauskette nicht aufrechtzuerhalten. „Freiflächen sind da Gemeinschafseigentum.“