Informationsveranstaltung im Ratssaal : Bürger diskutieren über Ausbau des Heerwegs

Ein Informationsabend für Bürger zu zwei Bauvorhaben im Monheimer Süden findet am Dienstag, 16. November, um 18 Uhr im Ratssaal statt. Es geht zunächst um den Ausbau des Heerwegs. So sollen die Alfred-Nobel-Straße, die Rheinuferstraße und die Industriestraße entlastet werden. Außerdem werde über die Verlegung des Umspannwerks vom jetzigen Standort am Berliner Ring an die Stadtgrenze zu Leverkusen informiert, sagt der städtischee Sprecher Thomas Spekowius. Besucher der Veranstaltung können die Pläne bereits ab 17.30 Uhr einsehen.