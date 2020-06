Bootshafen in Monheimer Baggersee : Bürger diskutieren über Marina-Pläne für den Greisbachsee

Monheim Vor gut drei Wochen hat die Stadtverwaltung die Mitdenken-Plattform zur Anlage eines Marina genannten Bootshafens im Greisbachsee eröffnet. Dort diskutieren Bürger kontrovers. An diesem Dienstag schließt das Forum.

Wenn am Mittwoch der Rat tagt, geht es noch einmal um das Thema Marina im Greisbachsee. Während die Peto-Mehrheit das visionäre Projekt mit Rheinzugang, Schleuse und Brücke beschlossen hat, haben die Oppositionsparteien heftige Kritik geübt und sich für eine kleiner Lösung stark gemacht, die vor allem den Freizeitwert für die Monheimer im Blick hat. Doch was sagen die Bürger? Auf der Mitdenken-Plattform der Stadt Monheim gibt es schon jede Menge Kommentare.

Tagesordnung 32 Punkte, darunter die geplante Marina, der Schulentwicklungsplan nebst Neubau von zwei Grundschulen, der Neubau eines Feuerwegerätehauses in Baumberg sowie die Änderung des Flächennutzungsplans Innenstadt plus Bebauungspläne rund um Monheimer Tor, Rathauscenter und Heinestraße. Der Bebauungsplan Robert-Koch-Straße wird erneut diskutiert.

Neben den positiven Stimmen, die im Mitdenken-Portal ganz oben stehen, gibt es auch einen kritischen Blick auf das Projekt. „Wenn ich in einem Hotel direkt am Meer verweile, will ich das Meer auch sehen und kein Zimmer zum Hinterland haben, selbst wenn es etwas teurer ist. Auf Monheim bezogen, möchte ich als Bootsbesitzer doch lieber das Flair des Rheins als großer Strom mit all den vorbei ziehenden Schiffen genießen, als mich an einem einsamen kleinen Baggersee zu verstecken. Eine Marina im Bereich des Schiffsanlegers wäre – Machbarkeit vorausgesetzt – für mich, und viele Freizeitskipper vermutlich ebenfalls, daher die bessere Option. Ich meine aber auch, dass die Seen im Stadtgebiet besser für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten, allerdings als Naherholungsgebiete, mit der Möglichkeit diese zumindest teilweise als Badesee oder Angelreviere zu erschließen“, schreibt Monheimer(-in) 469.