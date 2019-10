Monheim : Bücherkinder produzieren ihren Podcast

Monheim Die Gruppe trifft sich regelmäßig im Ulla-Hahn-Haus. Es gibt noch freie Plätze. Sie sind kostenfrei.

(og) Die Monheimer Bücherkinder nehmen Jugendliteratur unter die Lupe, diskutieren sie und schreiben gemeinsam Buchtipps. Sie treffen sich montags von 16.30 bis 18 Uhr im Ulla-Hahn-Haus. Jetzt haben die Neun- bis Zwölfjährigen auch einen eigenen Podcast. Im Audioformat „Zwischen den Zeilen“ macht die Kinderredaktion auf Neuigkeiten auf dem Büchermarkt aufmerksam. In diesem Gratis-Angebot des Ulla-Hahn-Hauses sind noch Plätze frei.

Gemeinsam mit Dozentin Stefanie Leo, die die Bücherkinder auch virtuell unter www.buecherkinder.de betreut, diskutieren die Teilnehmer Bücher und schreiben Buchtipps. Einmal im Monat entsteht mit Radiojournalistin Saskia Schmitt jetzt auch eine Podcast-Folge. Dabei lernen die jungen Teilnehmer, wie aus Themen spannende Beiträge werden, wie man Interviews führt oder einen Jingle produziert. In „Folge 0 – Das sind wir“ stellt sich die Redaktion vor und gibt einen Einblick, wer hinter den Stimmen steckt. In den kommenden Monaten beschäftigen sich die Podcast-Macher mit der Frage, ob Jugendliche wirklich weniger lesen und wie sie sich fürs Lesen begeistern lassen, warum selbstgeschriebene Texte bei „Wattpad“ („Die beliebteste soziale Plattform der Welt zum Geschichtenerzählen“) so gut ankommen und welche Bücher rund um Umweltschutz und Nachhaltigkeit unbedingt auf die Leseliste gehören. Alle Folgen werden auf der städtischen Internetseite unter www.monheim.de/ulla-hahn-haus und auf Portalen wie Spotify veröffentlicht.