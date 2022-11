Feier am 6. November in Baumberg : Bücherei an St. Dionysius wird 100 Jahre

Leiterin Ulla Arndt und Gisela von der Heide-Bertram (von rechts) gehören zum Bücherei-Team an St. Dionysius in Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am Sonntag, 6. November, gibt es nach der Heiligen Messe eine Feier in den neuen Räumen. Es gibt eine Ausstellung mit alten Büchern und Plakaten.

Sie blickt auf eine lange Tradition zurück: Die katholische Bücherei an St. Dionysius feiert am kommenden Wochenende 100jähriges Bestehen, berichtet Bernd-M. Wehner, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands der Gemeinde St. Gereon und Dionysius. Am „Buchsonntag“, dem 6. November 2022, lädt die katholische öffentliche Bücherei St. Dionysius in Baumberg, wie die Pfarrbücherei offiziell heißt, anlässlich ihres Jubiläums nach der Heiligen Messe um 12.30 Uhr, ins neue Gemeindezentrum an der von-Ketteler-Straße 12 zu einer kleinen Feierstunde ein. Die Messe selbst finde ebenfalls im Gemeindezentrum statt, informiert Wehner.

Nach der Begrüßung durch die Bücherei-Leiterin Ulla Arndt präsentiere das Team eine Ausstellung mit alten Büchern, Veranstaltungsplakaten und Gästebüchern aus der Geschichte der Bücherei. Die erwachsenen Besucher könnten sich an einem Quiz beteiligen, bei dem dreimal jeweils 20 Euro als Büchergutscheine gewonnen werden können. Außerdem gibt es für die Kinder ein Bastelangebot. Und für das leibliche Wohl der Gäste sorgen verschiedene Getränke, Fingerfood und Kuchen. Ein Besuch der Bücherei in Baumberg lohne sich am kommenden Sonntag für die ganze Familie, findet das Mitglied des Kirchenvorstandes.

Info Für die Bücherei in Baumberg im Einsatz Lange dabei Quasi zum „Inventar“ der Bücherei gehöre Gisela von der Heide-Bertram, sagt Bernd M. Wehner. Sie engagiere sich bereits seit 30 Jahren in der Bücherei und leitete diese von 1992 bis 2012. In dieser Zeit fand auch der Umzug aus dem Souterrain des Peter-Hofer-Hauses in den KAB-Raum des Pfarrheims St. Dionysius statt. Noch heute ist von der Heide-Bertram für eine Kindergartengruppe und die allgemeine Ausleihe zu den Öffnungszeiten zuständig. Chronik Aufgrund des 100-jährigen Jubiläums hat sie sich mit der Recherche zur Chronik der Bücherei befasst und sich um alte Materialien für die Fotoausstellung gekümmert. Leiterin Seit 2012 ist Ulla Arndt Leiterin der Bücherei.

Bernd M. Wehner blickt mit dem Jubiläum in Baumberg auch auf die Anfänge aller katholischen öffentlichen Büchereien zurück. Diese hätten im 19. Jahrhundert mit der Gründung des Borromäusvereins 1845 gelegen. In seiner Satzung stellte sich der Verein die Aufgabe, „dem verderblichen Einflusse, den die schlechte Literatur auf alle Klassen der bürgerlichen Gesellschaft ausübt, durch die Begünstigung und Verbreitung guter Schriften entgegenzuwirken.“ Man konnte Mitglied werden und erhielt, je nach Höhe des Mitgliedsbeitrags, jährlich oder halbjährlich eine Schrift als „Vereinsgabe“ - dazu die Möglichkeit, geeignete Bücher zu Vorzugspreisen zu beziehen. „Es war also eine Art früher, rein katholischer ,Buchclub’“, beschreibt Bernd M. Wehner die Startphase.

Einen Einbruch dieser Entwicklung habe der Verein – wie die gesamte katholische Kirche im Rheinland – Ende des 19. Jahrhunderts im so genannten „Kulturkampf“ erfahren müssen. „Der preußische Staat versuchte mit einschneidenden Gesetzen, das Leben und die Entfaltung der katholischen Kirche zu drosseln“, berichtet Wehner.

Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg seien viele dieser katholischen Volksbüchereien neu oder wieder eröffnet worden, meistens hätten sie den Titel „Pfarrbücherei“ getragen. In diese Zeit falle auch der Anfang der Bücherei an St. Dionysius in Baumberg – eine Pfarrgemeinde, die erst 30 Jahre zuvor ihre Eigenständigkeit erlangt habe, weiß Bernd M. Wehner.

So belegten erste schriftliche Einträge in den Unterlagen, dass im Jahr 1921 insgesamt 493 Ausleihen von 31 Lesern bei einem Buchbestand von 233 Bänden vorgenommen worden seien. „Das hört sich zwar nach sehr fleißigen Lesern an, aber oft waren diese ,Bände‘ damals nur Kleinschriften“, informiert Wehner. Im Jahr darauf habe es aber schon 48 Leser und 520 Ausleihen bei nur 237 Bänden gegeben.

Inzwischen umfasse der Bestand der Bücherei rund 4500 Medien, die immer wieder aktualisiert werden. So gebe es dort inzwischen auch Bücher in ukrainischer Sprache für die in Monheim lebenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Etwa 2500 Medien seien allein im vergangenen Jahr ausgeliehen worden, nennt Wehner aktuelle Zahlen.

Die Bücherei arbeite eng mit den katholischen Kindergärten und der Grundschule im Ortsteil zusammen. So gehören Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren zur Hauptzielgruppe. Es würden viele Kinder- und Bilderbücher ausgeliehen. Ältere Leser bevorzugten dagegen Krimis und Romane, heißt es in der Bilanz der Bücherei. Aktuell stünden auch die Toni-Figuren (Hörspiele für eine spezielle Wiedergabebox für kleine Kinder) auf der Bestenliste. Außerdem biete die Bücherei Zeitschriften-Abos an, von denen Frauenzeitschriften am häufigsten ausgeliehen würden, heißt es weiter.

In den vergangenen Jahren habe sich die Bücherei mit vielen Sonderveranstaltungen vor allem für Kinder für ein breites Publikum geöffnet. Liedermacher, Puppenspieler oder Zauberer seien in den Bibliotheksräumen aufgetreten. Dazu seien Autorenlesungen für Erwachsene gekommen.

Wehner erinnert an ein für ihn besonderes Highlight im Jahr 2011. Der damals noch sehr junge Bürgermeister Daniel Zimmermann habe sein Buch „Ich kann Bürgermeister“ in der Bücherei vorgestellt. Erfolgreich seien bisher auch immer die Verkaufsausstellungen mit Cafeteria-Angebot, die jeweils zur Erstkommunion oder zu Weihnachten stattfanden, gewesen. Die Nachfrage habe „leider aufgrund des Onlinehandels nachgelassen“, bedauert Wehner. Darüber hinaus habe das Büchereiteam auch Kochabende und Weinverkostungen zusammen mit dem Eine-Weltladen angeboten.