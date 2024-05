Wirtschaftsstandort Monheim „Wir können auf Erwerbstätige mit Migrationshintergrund nicht verzichten“

Das Monheimer Zeichen für Vielfalt, Zusammenhalt und Weltoffenheit kommt also nicht von ungefähr, sondern die Werte werden in den Tochtergesellschaften wie auch bei der Stadt Monheim tatsächlich selbst aktiv gelebt. In den vom Rat beschlossenen strategischen Zielen heißt es dann auch gleich am Anfang: „Die Stadt Monheim am Rhein versteht sich als ‚Stadt für alle‘, in der Inklusion und Chancengleichheit umfassend verwirklicht werden. Die Stadt verpflichtet sich der Grundidee von Inklusion, jeden Menschen als einmaligen und wertvollen Teil der Gesellschaft zu betrachten. Monheim am Rhein soll sich zu einem Ort entwickeln, in dem Vielfalt wertgeschätzt, Teilhabe für alle aktiv ermöglicht und niemand ausgegrenzt wird.“ Daher sind auch alle Firmen am Wirtschaftsstandort Monheim über die DIHK zum Mitmachen eingeladen.